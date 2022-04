Cina: prezzi delle case generalmente stabili a marzo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 APR - Il mercato immobiliare cinese è rimasto generalmente stabile a marzo, con un tasso di crescita su base mensile dei prezzi delle case nelle città di primo livello in diminuzione. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali pubblicati oggi.

Secondo il National Bureau of Statistics i prezzi delle nuove case in quattro città di primo livello - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou - sono aumentati dello 0,3% a marzo dal mese precedente, rispetto all'aumento dello 0,5% di febbraio.

I prezzi delle case con precedenti proprietari nelle quattro città sono saliti dello 0,4% a marzo, in diminuzione rispetto all'aumento dello 0,5% di febbraio su base mensile.

I prezzi delle case nuove nelle città di secondo livello sono rimasti stabili rispetto a quelli di febbraio, mentre quelli delle città di terzo livello hanno visto un calo mensile dello 0,2% nel mese appena trascorso.

I prezzi delle nuove case nelle città di prima fascia sono aumentati del 4,3% su base annua a marzo, in calo rispetto al tasso del 4,4% di febbraio. I prezzi delle nuove case nelle città di secondo livello sono saliti dell'1,6%, mentre quelli nelle città di terzo livello sono diminuiti dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (ANSA-XINHUA).