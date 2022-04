Cina: online la China Import and Export Fair

(ANSA-XINHUA) - CANTON, 15 APR - L'antica fiera commerciale cinese, la China Import and Export Fair, ha aperto online oggi con un numero record di espositori, nello scenario della pandemia di Covid-19.

L'evento di 10 giorni, noto anche come Fiera di Canton, ha attirato oltre 25.500 espositori nazionali e stranieri, offrendo loro una varietà di servizi online come esposizioni, scambi commerciali e lanci di prodotti.

Le aziende partecipanti presenteranno più di 2,9 milioni di prodotti, compresi più di 900.000 articoli nuovi e più di 480.000 soluzioni green e a basso contenuto di carbonio. Secondo Xu Bing, portavoce della fiera, tutte queste cifre rappresentano nuovi record.

La sezione della fiera dedicata all'importazione ospita oltre 400 imprese da 32 Paesi e regioni con prodotti in settori come elettrodomestici, cibo e tessuti per la casa.

La sessione primaverile include esposizioni online, incontri di mercato e e-commerce internazionale. Saranno introdotti anche nuovi servizi che coinvolgono i treni merci Cina-Europa e le spedizioni, così come nuove forme di business come il commercio elettronico transfrontaliero e i magazzini all'estero.

Gli organizzatori si aspettano che la fiera online aiuti a stimolare il commercio estero e a stabilizzare la catena di approvvigionamento globale colpita duramente dalla pandemia.

Tenuto sin dal 1957, questo evento viene organizzato due volte l'anno per facilitare il commercio globale. (ANSA-XINHUA).