Covid: Cina, a Shanghai sotto cura intensiva 9 casi gravi

SHANGHAI, 14 APR - La commissione sanitaria municipale di Shanghai ha riferito oggi che nella città ci sono attualmente nove casi Covid-19 in condizioni gravi, dalla ricomparsa dell'epidemia a marzo.

Otto dei casi gravi sono persone anziane di età compresa tra i 70 e i 93 anni, come spiegato dalla commissione, aggiungendo che tutti presentavano fattori ad alto rischio, quali gravi malattie pregresse, e nessuno di loro è stato vaccinato.

Shanghai ha rafforzato il trattamento medico, ha effettuato consultazioni multidisciplinari con vari esperti e ha elaborato piani di cura personalizzati per ciascun caso grave, ha dichiarato Wu Qianyu, un funzionario della commissione.

