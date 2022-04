Cina, rinvenuto fossile di rettile marino di 250 mln anni fa

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 14 APR - In Cina è stato rinvenuto lo scheletro parziale di un rettile marino precedentemente sconosciuto, identificato come un ittiosauromorfo, vissuto circa 250 milioni di anni fa. È quanto reso noto dalla China University of Geosciences (Wuhan).

Il fossile, risalente al Triassico inferiore, è stato portato alla luce nella città di Baise, nella regione autonoma Guangxi Zhuang della Cina meridionale, ed è stato denominato 'Baisesaurus robustus' dal team di ricerca che ha lavorato alla sua scoperta.

Dopo tre mesi di restauri, i ricercatori ritengono che il rettile avesse una lunghezza di circa 3 metri, caratteristica che lo rende molto più grande di qualsiasi ittiosauriforme del primo Triassico trovato in Cina. A giudicare dalle immagini create tramite le procedure di restauro scientifico, le fattezze del 'Baisesaurus robustus' ricordavano quelle di un delfino.

Date le ossa degli arti anteriori più lunghe e più forti, si ritiene inoltre che fosse un abile nuotatore e probabilmente un predatore superiore negli oceani, come spiega Han Fenglu, a capo del team e professore associato presso la scuola di Geoscienze dell'università.

Lo studio è stato recentemente pubblicato online sulla rivista internazionale di biologia PeerJ.

Gli ittiosauriformi sono apparsi sulla Terra già 250 milioni di anni fa e si sono estinti circa 90 milioni di anni fa. I rettili marini sono vissuti più o meno nello stesso periodo dei dinosauri, ma le loro origini e la loro storia evolutiva iniziale rimangono un mistero. (ANSA-XINHUA).