In Cina il 40% delle stazioni di idrogeno al mondo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 13 APR - La Cina ha completato la costruzione di oltre 250 stazioni di rifornimento di idrogeno, che rappresentano circa il 40% del totale globale, come parte degli sforzi per adempiere al proprio impegno di sviluppare l'energia dell'idrogeno per affrontare il cambiamento climatico.

Ad affermarlo è Liu Yafang, un funzionario della National Energy Administration.

Quest'ultimo ha anche reso noto che il Paese asiatico sta sviluppando progetti per produrre idrogeno da energia rinnovabile e ridurre il costo dell'elettrolisi dell'acqua, mentre continua a esplorare soluzioni di stoccaggio e trasporto.

L'energia dell'idrogeno viene usata per alimentare i veicoli, specialmente gli autobus e i camion pesanti. Oltre 6.000 mezzi su strada sono equipaggiati con celle a combustibile a idrogeno, pari al 12% del totale mondiale, ha aggiunto Liu.

A fine marzo la Cina ha rilasciato un piano per lo sviluppo dell'energia a idrogeno per il periodo 2021-2035. (ANSA-XINHUA).