Cina: avvistato cucciolo gibbone nell'Hainan

L'Hainan Tropical Rainforest National Park in Cina meridionale ha confermato ufficialmente ieri che un cucciolo di gibbone è nato all'inizio di quest'anno.

I membri dello staff dell'amministrazione del parco hanno individuato il cucciolo il 24 gennaio durante un monitoraggio di routine e, dopo due mesi di osservazione, è stato confermato che la popolazione di gibboni ha raggiunto quota 36 esemplari, suddivisi in cinque gruppi familiari.

"Il cucciolo è stato chiamato Yuannan e sta bene", ha affermato Qi Xuming, un funzionario dell'amministrazione del parco, aggiungendo che il piccolo di gibbone è già separato dalla madre.

Il gibbone dell'Hainan, il primate più raro al mondo, è stato inserito nella lista delle specie a serio rischio di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Dagli oltre 2.000 esemplari negli anni '50, la popolazione dei gibboni dell'Hainan è scesa a circa sette individui negli anni '80, a causa dell'eccessiva attività di caccia e di raccolta del legname che li ha spinti sull'orlo dell'estinzione.

I gibboni dell'Hainan vivono tipicamente sugli alberi della foresta pluviale, che sono alti più di 10 metri. Hanno braccia e gambe lunghe, ma non hanno la coda, e raramente mettono piede a terra, rendendo difficile l'allevamento in cattività.

