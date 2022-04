Cina: nuova rotta trasporto aereo con la Germania

(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 12 APR - È stata lanciata una nuova rotta di trasporto aereo che collega la città cinese meridionale di Shenzhen con Lipsia, in Germania. Lo ha riferito l'aeroporto internazionale di Shenzhen Baoan oggi.

L'itinerario è gestito dalla compagnia aerea cargo AeroLogic e prevede sei tratte di andata e ritorno effettuate da velivoli all-cargo Boeing 777 ogni settimana.

Shenzhen è un centro di R&S e di produzione in vari settori, come quello dei prodotti elettronici, delle attrezzature high-tech, dei ricambi d'auto, dei prodotti farmaceutici e delle biotecnologie.

L'apertura di questo nuovo itinerario cargo aereo aiuta a soddisfare meglio la forte richiesta del mercato di logistica aeronautica a Shenzhen e nelle relative zone circostanti, nonché a promuovere ulteriormente gli scambi economici e commerciali fra la Cina meridionale e l'Europa, secondo l'aeroporto.

Dall'inizio di quest'anno, l'aeroporto di Shenzhen ha continuato a facilitare i canali logistici e coordinare le compagnie aeree per espandere le rotte, nonché aumentare la capacità in modo da garantire la stabilità della catena di approvvigionamento e dell'industria, nonostante la pandemia del Covid-19.

L'aeroporto ha finora aperto linee internazionali di trasporto aereo che raggiungono 35 destinazioni.