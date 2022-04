Cina: nello Jiangsu oltre 400 miniparchi urbani

(ANSA-XINHUA) - NANCHINO, 11 APR - La provincia dello Jiangsu, hub economico della Cina orientale, prevede di aggiungere ulteriori spazi verdi al fine di migliorare ambiente abitativo dei suoi residenti, includendo la costruzione di oltre 400 miniparchi entro il 2025. È quanto reso noto dal dipartimento provinciale di edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale.

Le autorità locali hanno specificato che con piccoli parchi per un'area fino a 20.000 metri quadrati e greenways di almeno 2 km, le aree verdi saranno le destinazioni ideali per i residenti sia per il relax che per l'allenamento fisico.

La provincia prevede inoltre di promuovere l'inverdimento dei tetti e quello verticale di recinzioni, muri, corridoi e strutture di trasporto. Si prevede che un progetto di inverdimento relativo ai tetti interessi almeno 500 metri quadrati.

La potenza industriale ha piantato circa 164.600 ettari di foreste negli ultimi cinque anni al fine di salvaguardare l'ambiente, con il risultato di un tasso di copertura forestale che ha raggiunto il 24%. (ANSA-XINHUA).