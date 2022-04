Covid: Shanghai crea oltre 100 ospedali d'emergenza

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 09 APR - Shanghai ha costruito oltre 100 ospedali di emergenza per il trattamento del Covid-19 con più di 160.000 posti letto. Lo ha fatto sapere oggi il governo municipale in una conferenza stampa.

Nella megalopoli cinese vi sono anche otto ospedali designati con oltre 8.000 posti letto e nel corso del fine settimana ne entreranno in funzione altri. Zong Ming, vice sindaco di Shanghai, ha spiegato che le risorse saranno ulteriormente trasferite e riservate negli ospedali designati e negli ospedali di emergenza.

Nella giornata di ieri, Shanghai ha segnalato 1.015 nuovi casi confermati di Covid-19 e 22.609 asintomatici, tutti a trasmissione locale.

Al momento sono in corso tamponi di massa a tappeto su tutto il territorio cittadino e, secondo quanto emerso dalla conferenza stampa, ne è previsto anche un altro al fine di contenere l'epidemia. (ANSA-XINHUA).