Cina: commercio estero fiori 2021 supera 700 milioni dollari

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 09 APR - Nel 2021 le importazioni e le esportazioni cinesi di fiori hanno superato per la prima volta i 700 milioni di dollari, con un aumento del 12,66% su base annua. È quanto fa sapere la China Flower Association.

L'industria dei fiori cinese è attualmente alle prese con gravi sfide dovute all'epidemia di Covid-19 e al calo della domanda, come spiega Zhang Yinchao, segretario dell'associazione.

Quest'ultimo ha affermato che l'ente aiuterà i coltivatori di fiori e le aziende a trasformare i metodi di marketing e a utilizzare la tecnologia 5G e l'intelligenza artificiale, nel tentativo di espandere il consumo di fiori.

Zhang ha infine precisato che l'associazione lavorerà anche per rafforzare la cooperazione internazionale, esplorare i mercati globali e aumentare le esportazioni floricole.

