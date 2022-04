Covid: a Shanghai aumentano ospedali di emergenza

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 08 APR - Shanghai ha già aperto, e continuerà a realizzare, più ospedali di emergenza al fine di migliorare le capacità cittadine nel trattamento delle infezioni di Covid-19, nel quadro dell'ultima ondata di contagi.

Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Ad oggi, sono quattro gli ospedali temporanei di livello municipale, tre situati nel distretto di Pudong e uno nel distretto di Chongming, messi in uso.

Jin Chen, vice direttore del comitato per la gestione degli alloggi e dello sviluppo urbano-rurale di Shanghai, ha precisato che coprendo un'area totale di 500.000 metri quadrati, i quattro siti possono offrire un totale di 38.000 letti.

Da domani inoltre, sarà messo in uso un ospedale temporaneo ancora in costruzione presso il National Exhibition and Convention Center (Shanghai). Quest'ultimo, progettato su una superficie di circa 600.000 metri quadri e dotato, al suo completamento, di 50.000 letti in totale, sarà il più grande ospedale di emergenza di Shanghai.

Secondo la succursale di China Telecom Shanghai, l'ospedale temporaneo sarà dotato di copertura 4G, 5G, servizi a banda larga in fibra ottica e reti WiFi, consentendo ai robot di disinfezione 5G e ai robot per le consegne di fornire aiuto nella lotta alle epidemie.

Nel frattempo, gli ospedali temporanei a livello distrettuale di Shanghai forniscono ora un totale di 21.000 posti letto. Jin ha spiegato che sono in costruzione altre strutture simili, con ulteriori 20.000 posti letto.

Ieri Shanghai ha segnalato 824 nuovi casi confermati di Covid-19 e 20.398 asintomatici, tutti a trasmissione locale.

(ANSA-XINHUA).