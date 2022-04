Covid: a Jilin City interrotta trasmissione comunità

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 08 APR - Oggi l'amministrazione di Jilin City, che si trova nella provincia di Jilin della Cina nord-orientale, ha annunciato di aver interrotto tutte le catene di trasmissione del Covid-19 nella comunità, sulla base dei risultati degli ultimi test molecolari condotti in tutta la città.

Ci si attende una graduale ripresa della vita normale e delle attività produttive a Jilin City in seguito all'interruzione della trasmissione del Covid-19 nella comunità. Le aree sotto gestione chiusa continueranno a implementare le relative misure di prevenzione e controllo anti epidemiche, secondo una conferenza stampa che si è tenuta in giornata.

Dalle 8 di ieri alle 8 di oggi, la città ha condotto la sua ultima campagna di test molecolari di massa.

Jilin e Changchun, il capoluogo provinciale, sono tra le città più colpite dall'ultima ricomparsa del Covid-19 nella provincia. Jilin City ha riportato il primo caso a trasmissione locale di questo focolaio il 2 marzo. Secondo i dati aggiornati alla fine della giornata di ieri la città ha registrato un totale di 13.517 casi confermati e 12.945 asintomatici.

