Covid: 131esima Fiera di Canton sarà online

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 APR - La 131esima edizione del tradizionale evento fieristico commerciale cinese del China Import and Export Fair, noto anche come Fiera di Canton, si terrà in modalità online dal 15 al 24 aprile a causa della pandemia di Covid-19.

Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

Organizzata sin dal 1957, la fiera si tiene due volte l'anno nella città meridionale cinese di Guangzhou, nota anche come Canton, al fine di agevolare il commercio globale. Nell'autunno dello scorso anno, per la prima volta, l'evento si è tenuto sia online che in presenza.

La sessione primaverile della durata di 10 giorni include mostre online, incontri di mercato 'matchmaking' e commercio elettronico transfrontaliero, offrendo agli oltre 25.000 espositori nazionali ed esteri una varietà di servizi online quali vetrine, scambi commerciali e lanci di prodotti.

La fiera ospiterà inoltre un settore specifico in cui saranno esposti prodotti provenienti da aree un tempo povere, allo scopo di presentare i progressi della rivitalizzazione rurale.

Gli espositori e le piattaforme di e-commerce transfrontaliere partecipanti non dovranno corrispondere alcuna tariffa, come precisato dal ministero. (ANSA-XINHUA).