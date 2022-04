Cina: identificato nuova specie rettile marino del Triassico

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Paleontologi cinesi e canadesi hanno riferito di aver trovato i resti di una nuova grande specie di rettile marino, contemporaneo ai dinosauri, proveniente dalla Cina meridionale.

Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista PeerJ, ha descritto alcune ossa di vertebrati esposte in pietra calcarea nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale.

I ricercatori della China University of Geosciences e del Philip J. Currie Dinosaur Museum in Canada hanno confermato che l'esemplare era quello di un rettile marino, forse imparentato con gli ittiosauri.

Gli ittiosauri hanno prosperato durante gran parte del Mesozoico (da 251 milioni a 65,5 milioni di anni fa) ed erano molto numerosi e di vari tipi nel corso delle ere del Triassico e del Giurassico, periodi in cui i dinosauri dominavano la terra.

Il fossile comprende solo la parte anteriore dello scheletro del tronco, incluse alcune vertebre e costole, un osso dell'arto e ossa addominali chiamate 'gastralia'.

I ricercatori hanno confrontato il fossile a 360° con altri rettili marini del primo Triassico e alla fine sono arrivati alla conclusione della sua identità: secondo lo studio, il reperto appartiene a una specie precedentemente sconosciuta, e i ricercatori lo hanno chiamato Baisesaurus robustus.

Si stima che il rettile fosse lungo circa tre metri, facendo di questa specie marina appena scoperta quella significativamente più grande di qualsiasi altro rettile simile agli Ittiosauri del Triassico iniziale dalla Cina.

Nello studio viene inoltre precisato che tale rettile vanta anche un radio più robusto rispetto ai suoi coetanei, suggerendo forti abilità nel nuoto, forse per le migrazioni a lunga distanza lungo il margine orientale di un antico oceano.

(ANSA-XINHUA).