Cina: entro 2025 settori chimici più green e smart

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Nel corso del periodo 2021-2025 la Cina si dedicherà a rendere più verdi e 'smart' i suoi settori petrolchimico e chimico; è quanto emerge da una serie di linee guida ufficiali pubblicate oggi da agenzie governative tra le quali spicca anche il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Stando a queste ultime, entro il 2025 saranno istituiti circa 70 parchi industriali chimici con vantaggi competitivi e con una produzione che coprirà oltre il 70% del totale dei settori.

Nelle linee guida di sviluppo si richiede di diminuire notevolmente il consumo di energia e le emissioni di carbonio per unità di prodotti sfusi entro il 2025 nonché di tagliare di oltre il 10% le emissioni di composti organici volatili rispetto al periodo 2016-2020.

Inoltre, entro il 2025 saranno realizzate circa 30 fabbriche dimostrative di produzione 'smart' e circa 50 zone chimiche dimostrative 'smart'.

Nel sottolineare l'importanza dell'innovazione, le linee guida fanno appello a maggiori investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle grandi imprese e a scoperte fondamentali in più di 20 tecnologie chiave generiche. (ANSA-XINHUA).