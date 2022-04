Cina: crescita costante economia marina nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 APR - Il prodotto marino lordo della Cina è aumentato dell'8,3% fino a raggiungere oltre 9.000 miliardi di yuan (circa 1.410 miliardi di dollari) nel 2021, secondo i dati ufficiali.

La cifra ha contribuito all'8% dell'espansione del prodotto interno lordo del Paese, secondo il ministero delle Risorse Naturali.

Nella ripartizione, il settore del trasporto marittimo ha mantenuto una crescita robusta, laddove il cargo e il flusso di container nei porti costieri riportano una crescita su base annua rispettivamente del 5,2% e del 6,4%, secondo il Ministero.

Il valore aggiunto della biomedicina marina è salito del 18,7% su base annua fino a raggiungere 49,4 miliardi di yuan nel 2021, grazie al crescente sostegno politico. Il turismo costiero ha recuperato gradualmente grazie alle politiche introdotte per stimolare il consumo e aiutare le imprese a superare le difficoltà, mentre l'industria ha registrato circa 1.530 miliardi di yuan in valore aggiunto nel periodo, in aumento del 12,8% rispetto all'anno precedente, secondo il Ministero.

(ANSA-XINHUA).