Covid: 1.173 nuovi casi locali in Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 APR - Nella Cina continentale sono stati registrati ieri 1.173 nuovi casi di Covid 19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale. Di queste, 836 sono emerse nello Jilin, 425 a Shanghai e 16 nel Fujian. Inoltre, i contagi importati sono in totale 39.

Secondo la commissione, la giornata di ieri ha visto anche la segnalazione di 15.355 asintomatici, di cui 15.239 a trasmissione locale e 116 importati. Tra gli asintomatici, 13.086 casi sono stati segnalati a Shanghai e 1.680 nello Jilin.

A seguito della guarigione di 1.899 pazienti, ieri il numero dei casi Covid in terapia era pari a 25.060 di cui 63 in condizioni gravi. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia e il bilancio delle vittime resta invariato a quota 4.638. Il numero totale dei casi confermati in Cina continentale, aggiornato al 4 aprile e che comprende sia i casi locali che quelli importati, è pari a 157.378. (ANSA-XINHUA).