Cina: in aumento la domanda per i prestiti in primo trimestre

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 APR - L'indice della domanda complessiva di prestiti in Cina nel primo trimestre dell'anno si è attestato al 72,3%, con un aumento di 4,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2021, secondo un rapporto di indagine dei banchieri della People's Bank of China.

Nel periodo in analisi, la domanda di credito è aumentata rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso in più settori, tra cui la produzione, le infrastrutture, la vendita all'ingrosso e al dettaglio, e il settore immobiliare.

Nello specifico, l'indice che misura la domanda di prestito nel settore delle infrastrutture ha raggiunto il 67,3%, con un aumento di 6,5 punti percentuali rispetto al quarto trimestre dell'anno scorso, mentre quelli per il settore manifatturiero e immobiliare sono aumentati rispettivamente di 3,3 e 2,8 punti percentuali.

Il rapporto ha inoltre mostrato che l'indice relativo alle grandi aziende è salito di 3,2 punti percentuali dal quarto trimestre del 2021, mentre quello per le micro e piccole imprese è aumentato di 3,6 punti percentuali. (ANSA-XINHUA).