Cina: +2,8% volume trasporto ferroviario merci

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 05 APR - Il volume del trasporto ferroviario di merci della Cina, un indicatore chiave delle attività economiche, è aumentato del 2,8% su base annua nel primo trimestre del 2022. Lo afferma la China State Railway Group Co. Ltd.

948 milioni di tonnellate di merci in totale sono state trasportate lungo le ferrovie cinesi nel periodo in esame, 25,87 milioni di tonnellate in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, secondo la compagnia.

Notando la forte domanda per il trasporto ferroviario di merci nel primo trimestre 2022, le ferrovie cinesi hanno rafforzato il supporto per il trasporto di forniture anti-Covid-19, di materie prime e prodotti industriali, materiali agricoli e carbone, secondo quanto riferisce un funzionario di China State Railway Group.

Nel periodo analizzato, sono stati trasportati 43,79 milioni di tonnellate di semi e materiali agricoli, con un aumento dell'8,8% rispetto all'anno precedente. Il volume del carbone usato per la produzione di energia trasportato su rotaia è arrivato a 350 milioni di tonnellate, con un aumento del 6,5% su base annua e garantendo lo stoccaggio di questa materia prima in 363 centrali elettriche per 21,7 giorni. (ANSA-XINHUA).