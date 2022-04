Cina: nel 2021 +9,2% spedizioni dei dispositivi di domotica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 APR - Nel 2021 le spedizioni cinesi di dispositivi di domotica hanno assistito a una costante espansione su base annua, come mostra un rapporto di settore.

Durante il periodo infatti i produttori di dispositivi smart per la casa nel Paese hanno spedito oltre 220 milioni di unità, con un aumento del 9,2% su base annua come precisato dalla società di ricerche di mercato globale International Data Corporation (Idc).

Stando ai dati di quest'ultima, nel quarto trimestre del 2021, la Cina ha spedito circa 63,4 milioni di dispositivi di domotica con una crescita del 4,1% su base annua.

La società ha inoltre previsto che quest'anno le spedizioni di dispositivi domestici smart in Cina aumenteranno del 17,1% arrivando a oltre 260 milioni di unità.

L'Idc, fondata nel 1964, è un fornitore globale di servizi di 'market intelligence', consulenza ed eventi nei mercati delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni e delle tecnologie di consumo. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).