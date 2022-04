Auto: in Cina Byd ferma la produzione di veicoli a benzina

(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 04 APR - Il produttore cinese di auto Byd ha annunciato ieri di aver già cessato la produzione di veicoli tradizionali alimentati a benzina a partire dal mese di marzo.

In futuro, il business automobilistico dell'azienda si concentrerà su veicoli puramente elettrici ed elettrici ibridi plug-in, come precisato dal produttore cinese di veicoli a nuova energia.

Quest'ultimo ha inoltre fatto sapere che continuerà ad offrire ai clienti esistenti in possesso di veicoli tradizionali a benzina migliori servizi e un migliore supporto post-vendita, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per l'intero ciclo vitale dei mezzi.

Gli ultimi dati mostrano che nel mese di marzo Byd ha venduto 104.338 autovetture, tra cui 50.674 modelli ibridi plug-in e 53.664 modelli elettrici puri, mentre non vi è stata la vendita di modelli tradizionali alimentati a benzina. (ANSA-XINHUA).