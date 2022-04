Agricultural Bank of China, ricavi cresciuti +9,4% nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 APR - Nel 2021 l'Agricultural Bank of China, una delle quattro grandi banche statali del Paese, ha notato una crescita in termini di entrate e utile netto su base annua.

Lo scorso anno l'istituto bancario ha totalizzato ricavi totali per 719,9 miliardi di yuan (circa 113,35 miliardi di dollari), un aumento del 9,4% rispetto all'anno precedente, stando a quanto mostra il rapporto della banca depositato presso la Borsa di Shanghai.

Dal documento emerge che i profitti netti dell'Agricultural Bank of China sono cresciuti dell'11,8% anno su anno fino a raggiungere 241,9 miliardi di yuan durante il periodo di riferimento.

Nel 2021 l'ente creditore ha intensificato i propri sforzi al fine di migliorare l'inclusività dei servizi finanziari, con i prestiti inclusivi in essere emessi a vantaggio delle piccole e micro-imprese in crescita del 38,8% per un totale di 1.300 miliardi di yuan, come emerge dal rapporto. (ANSA-XINHUA).