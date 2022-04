Cina: crescita costante delle entrate nel settore Internet

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 APR - Il settore Internet cinese ha registrato una crescita costante in termini di entrate nei primi due mesi dell'anno, secondo a quanto mostrano i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Il reddito operativo delle principali aziende di Internet e dei servizi ad esso correlati nel Paese è stato pari a 222,3 miliardi di yuan (circa 35 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-febbraio, in crescita del 5,1% su base annua.

Il tasso di crescita è stato invece inferiore di 16,1 punti percentuali rispetto a quello del 2021.

Il sottosettore dei servizi di dati Internet ha totalizzato entrate per 32,1 miliardi di yuan, in crescita del 7,8% anno su anno, mentre la spesa per la ricerca e lo sviluppo presso le principali aziende di Internet e di servizi ad esso correlati è diminuita leggermente durante il periodo, stando a quanto reso noto dal Ministero. (ANSA-XINHUA).