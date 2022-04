Covid: Cina, campagna vaccinale costata quasi 19 mld dollari

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 APR - La Cina ha speso più di 120 miliardi di yuan (circa 18,9 miliardi di dollari) per la campagna vaccinale contro il Covid-19, una spesa nei limiti dei fondi dell'assicurazione medica del Paese. Lo ha resto noto la National Healthcare Security Administration.

Finora secondo l'amministrazione sono state somministrate 3,2 miliardi di dosi di formulazioni anti Covid-19 in Cina continentale.

Il Paese asiatico ha lanciato un programma gratuito di immunizzazione della popolazione contro la pandemia nel febbraio 2021. Il costo dell'approvvigionamento dei vaccini e delle inoculazioni è in gran parte coperto dai fondi dell'assicurazione medica e dal budget del governo cinese.

(ANSA-XINHUA).