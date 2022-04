Covid: a Shanghai operativo il più grande sito di quarantena

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 02 APR - Da ieri lo Shanghai New International Expo Center, che è stato trasformato nel più grande sito di quarantena centrale della città, ha ricevuto circa 1.500 pazienti Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità locali.

I primi due padiglioni espositivi del centro sono entrati in funzione nella serata di due giorni fa, mentre i lavori di preparazione di altri otto padiglioni sono in fase di completamento.

"La sicurezza è la priorità assoluta", ha affermato Chen Erzhen, responsabile del sito di isolamento temporaneo centrale.

Devono essere garantiti la prevenzione e il controllo delle infezioni negli ospedali e la sicurezza di medici, infermieri, pazienti e operai, ha dichiarato Chen, sottolineando la necessità di piani meticolosi e di un lavoro attento nonostante i tempi stretti e le numerose difficoltà.

Le squadre mediche di otto ospedali presteranno servizio in questo sito di quarantena temporanea con una capacità totale di più di 15.000 posti letto.

Ieri a Shanghai sono stati segnalati 260 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 6.051 portatori asintomatici, come ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Municipale della città. (ANSA-XINHUA).