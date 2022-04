Pechino: implementazione trial test autobus autonomi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 APR - Pechino ha reso noti ieri i regolamenti per l'implementazione dei trial al fine di fornire sostegno governativo ai prossimi test su strada di autobus autonomi.

L'Ufficio per i lavori municipali nella zona dimostrativa per la guida autonoma della capitale cinese ha precisato che consentirà i test su strada del suo primo lotto di otto autobus autonomi realizzati da tre imprese tecnologiche, ovvero Baidu, QCraft e SenseTime.

Al fine di garantire la sicurezza di passeggeri e pedoni, i regolamenti definiscono i requisiti che coinvolgono la gestione e il funzionamento del veicolo, la prova su strada, la garanzia di assicurazione e i parametri tecnici.

Ogni autobus autonomo dovrà essere dotato di un autista umano che ne supervisioni la mobilità e sarà necessaria anche la presenza di un altro individuo per la salvaguardia dell'ordine sul veicolo.

Kong Lei, direttore dell'ufficio, ha spiegato che nella prossima fase, è prevista la collaborazione con la Beijing Public Transport, l'operatore di autobus della capitale cinese, per esplorare la possibilità di mettere in funzione più autobus autonomi nelle aree centrali del business e nei parchi industriali nella zona di dimostrazione.

Secondo il dato aggiornato a settembre 2021, a Pechino sono in totale 278 le strade, che si estendono per più di 1.027 km, aperte per i test dei veicoli a guida autonoma, come precisato dal Beijing Innovation Center for Mobility Intelligent.

