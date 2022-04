Covid: oltre 88% cinesi completamente vaccinati

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 APR - In Cina l'88,11% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale contro il Covid-19, secondo il dato aggiornato alla data di ieri e reso noto oggi in conferenza stampa da Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale.

Quest'ultimo ha precisato che al 31 marzo, più di 3,27 miliardi di dosi di vaccino anti Covid-19 sono state somministrate in tutta la Cina continentale mentre oltre 1,24 miliardi di persone sono state completamente vaccinate.

Secondo Lei, sono stati immunizzati circa 224 milioni di cittadini di età superiore ai 60 anni e di questi, oltre 212 milioni hanno completato il ciclo vaccinale mentre più di 143 milioni di persone hanno ricevuto le dosi booster.

(ANSA-XINHUA).