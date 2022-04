Cina: a Wuhan al via lavori parco a tema mitologico

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 02 APR - Hanno preso il via a Wuhan, nella provincia centrale cinese dell'Hubei, i lavori per la costruzione di un parco a tema dedicato all'antica mitologia cinese.

I lavori di costruzione del parco, primo del suo genere nel Paese e con un investimento totale di 150 milioni di yuan (circa 24 milioni di dollari), dovrebbero essere completati a settembre mentre gli spettacoli dovrebbero andare in scena a partire da ottobre.

La superficie prevista occupata dal parco sarà pari a 5.600 metri quadrati nella sua prima fase di costruzione e ospiterà un teatro e una sala espositiva.

Il tema è l'antica letteratura dello 'Shan Hai Jing' (Libro delle montagne e dei mari), risalente a 2.200 anni fa e che fornisce un resoconto sia culturale che geografico della Cina prima della dinastia Qin. L'opera presenta elementi geografici, folkloristici e una ricchezza di leggende e favole, ed è spesso considerata quale fonte primaria della mitologia cinese.

I racconti, compresi quelli di Nu Wa, dea madre della mitologia cinese, saranno adattati in spettacoli attraverso l'uso di tecnologie digitali avanzate con i membri dello staff che impersoneranno personaggi mitici, sfilando per il parco e dando vita a un mondo fantastico per il pubblico.

Il parco a tema dovrebbe diventare il nuovo punto di riferimento di Wuhan, stimolando la crescita del turismo cittadino con circa 350.000 visitatori all'anno dopo l'apertura ufficiale al pubblico. (ANSA-XINHUA).