Auto: Bmw, Serie 3 all-electric in esclusiva per la Cina

(ANSA-XINHUA) - BERLINO, 01 APR - La casa automobilistica tedesca Bmw ha annunciato ieri che lancerà a maggio 2022 la prima Serie 3 completamente elettrica in esclusiva per il mercato cinese.

Secondo la stessa società infatti la Bmw i3 eDrive35L, che sarà realizzata nello stabilimento di Bmw Brilliance Automotive Ltd. a Shenyang, nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning, è "perfetta per le particolari esigenze" del mercato cinese.

Rispetto al modello standard della Serie 3, l'interasse dell'auto è più lungo di 11 centimetri. Inoltre, per la prima volta nei modelli della serie saranno integrati il sistema operativo Bmw OS8 e funzionalità digitali come la connettività di fascia alta.

Nel 2021, le vendite globali del Bmw Group, che include i brand Rolls Royce e Mini, sono aumentate dell'8,4% arrivando a oltre 2,52 milioni di unità, con il solo marchio Bmw che ha stabilito un nuovo record di vendite pari a 2,2 milioni di unità.

In Cina, che rappresenta il più grande mercato singolo dell'azienda, le vendite totali di veicoli sono aumentate dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Con 847.935 veicoli Bmw e Mini consegnati, il gruppo ha registrato un nuovo record di vendite nel Paese per il secondo anno di fila. (ANSA-XINHUA).