Hangzhou 2022: completate tutte e 56 le sedi di gara

(ANSA-XINHUA) - HANGZHOU, 31 MAR - A quasi sei mesi dai Giochi Asiatici di Hangzhou 2022, le sedi sono pronte per questa manifestazione verde, smart, economica ed etica.

Lo Yangshan Sports Climbing Center, situato nel distretto di Keqiao, Shaoxing, è l'ultima sede di cui è previsto il completamento dei lavori alla fine di marzo 2022, per quanto riguarda la costruzione di tutte le sedi. Avendo superato oggi l'ispezione della funzione per gli eventi sportivi, tutte le 56 sedi per gli Hangzhou Asian Games e gli Asian Para Games sono state completate.

Secondo il Comitato Organizzatore dei Giochi Asiatici di Hangzhou (Hagoc), 56 strutture in totale saranno utilizzate a Hangzhou 2022 per le competizioni, comprese 12 sedi di nuova costruzione e 44 rinnovate o temporanee.

Inoltre, sono pronti a entrare in servizio anche 31 centri di allenamento e cinque villaggi dei Giochi asiatici.

I 19° Giochi Asiatici si terranno a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, dal 10 al 25 settembre e la quarta edizione dei Para Asian Games andrà in scena dal 9 al 15 ottobre 2022.

Sarà la terza edizione della manifestazione a essere ospitata in Cina, dopo Pechino 1990 e Guangzhou 2010. (ANSA-XINHUA).