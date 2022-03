Cina: Kweichow Moutai, entrate 2021 a +100 mld yuan

(ANSA-XINHUA) - GUIYANG, 31 MAR - Il principale produttore cinese di liquori Kweichow Moutai ha riferito oggi che le sue entrate operative hanno raggiunto i 109,5 miliardi di yuan (circa 17,2 miliardi di dollari) nel 2021, in crescita dell'11,71% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, l'anno scorso i profitti sono aumentati del 12,59% su base annua fino a raggiungere 74,5 miliardi di yuan. Negli ultimi anni, l'industria dei liquori in Cina è cresciuta costantemente e ha raggiunto uno sviluppo di alta qualità.

Nel 2021, le imprese cinesi operanti nel settore dei liquori con entrate annuali di almeno 20 milioni di yuan hanno avuto entrate operative per 603,3 miliardi di yuan e profitti per 170,2 miliardi di yuan, in crescita rispettivamente del 18,6% e del 32,95% su base annua. (ANSA-XINHUA).