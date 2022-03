Cina: Guizhou aumenterà investimenti in big data

(ANSA-XINHUA) - GUIYANG, 31 MAR - Quest'anno la provincia di Guizhou della Cina sud-occidentale dovrebbe investire 17 miliardi di yuan (circa 2,67 miliardi di dollari) nel settore dei big data, consolidando la propria posizione come hub in questo campo all'interno del Paese. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

La provincia ha investito circa 15,76 miliardi di yuan nel settore dei big data nel 2021, con un aumento del 7,22% su base annua, secondo la Big Data Development Administration della provincia di Guizhou.

La provincia attuerà più di 100 progetti chiave, comprese le attività relative ai data center e costruirà 25.000 stazioni base 5G quest'anno, come dichiara l'amministrazione.

Come prima zona pilota nazionale di big data della Cina, il Guizhou ha attirato giganti dell'industria e istituti di ricerca di fama mondiale che cercano di stabilire centri di big data e sedi regionali. (ANSA-XINHUA).