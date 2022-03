Covid: Shanghai a pieno regime per arginare focolaio

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 31 MAR - L'hub economico cinese di Shanghai sta conducendo un nuovo round di screening utilizzando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici al fine di contenere l'ultima recrudescenza di casi di Covid-19. È quanto reso noto quest'oggi da un funzionario sanitario municipale nel corso di una conferenza stampa.

Alle 10:00 di questa mattina (ora locale), circa 9,1 milioni di residenti sono stati sottoposti a test molecolari in diverse zone della città, incluse quelle ad est del fiume Huangpu che sono temporaneamente sotto gestione a circuito chiuso, ha precisato Wu Qianyu, funzionario della commissione sanitaria municipale di Shanghai.

Al contempo, questa mattina, circa 10,87 milioni di residenti si sono sottoposti al test antigenico per lo screening delle infezioni da Covid-19.

La megalopoli, con una popolazione di oltre 24 milioni di abitanti, ha iniziato due giorni fa ad applicare una gestione temporanea a circuito chiuso in due fasi, al fine di rintracciare possibili contagi e frenare la diffusione del virus.

A partire da oggi, Shanghai effettuerà una disinfezione su larga scala della durata di un mese in luoghi chiave, quali edifici amministrativi, cantieri, veicoli di trasporto, mercati agricoli e comunità residenziali, stando a quanto emerso dalla conferenza stampa. (ANSA-XINHUA).