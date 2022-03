Cina: oltre 1 mln professionisti IP entro il 2025

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - La Cina intensificherà gli sforzi con l'obiettivo di coltivare talenti della proprietà intellettuale (IP), stando a quanto reso noto oggi dal massimo regolatore del Paese in questo settore, che ha precisato come la nazione prevede di raggiungere l'obiettivo di avere oltre 1 milione di professionisti di proprietà intellettuale entro il 2025.

Il talento è l'elemento più basilare e importante per la costruzione di una forte potenza IP, ha affermato Feng Zhaolong, ispettore di prima categoria della National Intellectual Property Administration, nel corso di una conferenza stampa.

L'alto funzionario ha aggiunto che il numero di professionisti del settore in Cina ha raggiunto 690.000, e più di 50 università in tutta la nazione hanno istituito facoltà mirate per il campo dell'IP, fornendo un grande sostegno allo sviluppo del settore.

L'istruzione è necessaria per una rapida crescita dei talenti. Sun Wei, funzionario responsabile della formazione IP, ha rivelato che quasi 2 milioni di studenti di 1.400 scuole elementari e medie in Cina hanno ricevuto un'educazione connessa alla proprietà intellettuale.

Un totale di 165 istituti scolastici è stato identificato quali scuole pilota IP a livello nazionale, ha aggiunto Sun, notando che vi sono migliaia di insegnanti formati a tempo pieno e part-time in tutta la Cina e sono stati pubblicati diversi libri di testo attinenti.

Evidenziando l'utilizzo di piattaforme di apprendimento online, Sun ha dichiarato che l'amministrazione ha sviluppato 24 piattaforme online allo scopo di offrire oltre 570 corsi, ricevendo più di 9 milioni di visite.

Per promuovere ulteriormente l'istruzione online, l'amministrazione lavorerà con le piattaforme dei social media cinesi al fine di divulgare la conoscenza in merito all'IP e introdurre corsi stranieri di alta qualità per i giovani cinesi, ha concluso Sun. (ANSA-XINHUA).