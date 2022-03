Cina: altro giro di vite su livestreaming

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 31 MAR - Le autorità cinesi aumenteranno gli sforzi per rafforzare la regolamentazione del settore del livestreaming del Paese asiatico.

La gestione della registrazione degli account di livestreaming sarà migliorata, secondo una circolare emessa congiuntamente dalla Cyberspace Administration of China, dalla State Taxation Administration e la State Administration for Market Regulation.

Le piattaforme di livestreaming, insieme ai creatori di contenuti live, non saranno autorizzate a vendere prodotti ai consumatori attraverso la diffusione di voci non verificate, l'auto-ricompensa o la falsa pubblicità, si legge nella circolare.

Le piattaforme e le istituzioni correlate dovrebbero adempiere agli obblighi di trattenere e pagare le tasse sul reddito individuale come richiesto e chiunque commetta evasione fiscale o qualsiasi altro reato legato alle tasse sarà portato in giudizio in conformità con la legge, continua il documento.

All'interno della circolare si osserva anche che le autorità proteggeranno i diritti e gli interessi legittimi delle piattaforme, delle istituzioni e di chi si dedica al livestreaming. (ANSA-XINHUA).