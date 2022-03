Cina: quasi 900 mln connessioni 5G entro il 2025

(ANSA-XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAR - Il numero di connessioni 5G in Cina dovrebbe raggiungere quota 892 milioni entro la fine del 2025, secondo una recente analisi della Gsma, un'associazione internazionale di operatori mobili.

Questa cifra è superiore alla previsione fatta dalla stessa Gsma circa sei mesi fa al Wuzhen Summit della World Internet Conference, nonostante alcune province e città cinesi stiano attualmente combattendo nuovi focolai di Covid-19.

La forte domanda del 5G in Cina continentale l'ha resa il singolo più grande mercato al mondo, con un numero di connessioni che rappresentano oltre il 75% del totale globale alla fine del 2021, secondo l'ultimo rapporto dell'associazione, dal titolo 'The Mobile Economy China 2022'.

"La Cina è uno dei mercati leader per il 5G e ha svolto un ruolo importante nell'accelerazione della trasformazione digitale delle industrie", ha affermato Sihan Bo Chen, responsabile del dipartimento Greater China presso la Gsma.

All'inizio di marzo, la Cina aveva circa 1,43 milioni stazioni base 5G e oltre 500 milioni di utenti. Il Paese si impegnerà per garantire che il numero di stazioni raggiunga i 2 milioni quest'anno, secondo i dati ufficiali. (ANSA-XINHUA).