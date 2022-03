Cina: piano per sviluppo medicina tradizionale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - Il governo cinese ha emesso un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo della medicina tradizionale cinese (Mtc), introducendo disposizioni complete per le attività inerenti.

Secondo il programma rilasciato dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato, entro il 2025 la capacità dei servizi sanitari forniti dall'Mtc sarà significativamente aumentata, mentre le politiche e il sistema per lo sviluppo di alta qualità dell'Mtc saranno ulteriormente migliorati, con i punti di forza unici di questa disciplina che saranno adottati appieno nello sviluppo di una Cina in salute.

Il piano stabilisce i compiti più importanti da attuare durante il periodo, come la costruzione di un solido sistema di servizi di Mtc, la promozione di specialisti in questo campo e lo sviluppo di un sistema di alto livello per il lascito, la protezione e l'innovazione nell'Mtc.

Il programma sottolinea anche la combinazione dell'Mtc con la scienza moderna e l'integrazione della medicina cinese e di quella occidentale, allo scopo di proteggere meglio la salute delle persone. (ANSA-XINHUA).