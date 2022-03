Cina:aumenta finanziamento obbligazionario a imprese private

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - Il principale regolatore di titoli della Cina ha annunciato dei piani per lanciare una serie di misure finalizzate ad espandere ulteriormente i canali di finanziamento obbligazionario per le imprese private.

Il Paese sosterrà le imprese private nell'industria high-tech e nelle industrie strategiche emergenti emettendo obbligazioni al fine di raccogliere fondi, secondo quanto dichiarato dalla China Securities Regulatory Commission (Csrc).

Saranno compiuti interventi per ottimizzare ulteriormente il meccanismo di servizio di finanziamento e migliorare l'efficienza dei finanziamenti stessi, stando al regolatore. La Csrc ha incoraggiato le istituzioni del mercato e della politica a fornire un sostegno al credito a favore del finanziamento obbligazionario delle imprese private.

Saranno prese delle misure per facilitare il meccanismo di finanziamento con riacquisto, incoraggiare le istituzioni finanziarie a espandere l'impegno commerciale con le imprese private, e migliorare la qualità della divulgazione delle informazioni, secondo la Csrc.

Le imprese private cinesi hanno registrato uno slancio significativo nell'ultimo decennio nel quadro di un ambiente politico favorevole, passando dai 10,86 milioni di entità del 2012 ai 44,58 milioni del 2021, che rappresentano il 92,1% delle imprese a livello nazionale. (ANSA-XINHUA).