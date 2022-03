Spazio: Tianzhou-2 lascia modulo centrale Tiangong

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - La navicella cargo cinese Tianzhou-2 si è separata nel pomeriggio di oggi (ora locale) dal modulo centrale della stazione spaziale nazionale.

Lo ha annunciato la China Manned Space Agency.

Quest'ultima ha fatto sapere che alle 15:59 (ora di Pechino), Tianzhou-2 ha lasciato il modulo centrale della stazione spaziale Tiangong dopo aver completato tutti i suoi compiti programmati.

L'agenzia ha aggiunto che durante il suo funzionamento in orbita, Tianzhou-2 ha effettuato una serie di test applicativi estesi. Attualmente si trova in buone condizioni e, al momento opportuno, entrerà nell'atmosfera terrestre monitorata dalla stazione di controllo.

Tianzhou-2 è il primo cargo inviato nello spazio nella fase di verifica della tecnologia chiave della stazione spaziale cinese.

Con a bordo un carico di 6,8 tonnellate di forniture per la stazione spaziale, la navicella è stata lanciata dal Wenchang Spacecraft Launch Site, situato sulla costa della provincia insulare meridionale di Hainan, il 29 maggio 2021.

