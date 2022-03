Cina: aumentano investimenti in energia solare

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - Le maggiori imprese cinesi impegnate nella produzione di energia hanno visto un'impennata degli investimenti in progetti legati al solare nel corso del primo bimestre dell'anno. È quanto mostrano i dati ufficiali della National Energy Administration, secondo i quali nel periodo gennaio-febbraio l'investimento è salito del 153,7% su base annua arrivando a 9,4 miliardi di yuan (1,47 miliardi di dollari).

L'investimento totale di queste aziende in progetti di costruzione in ambito energetico nel periodo è sceso invece dell'1,9%, facendo segnare 47,1 miliardi di yuan.

L'investimento nell'idroelettrico è arrivato a 12,3 miliardi di yuan, in calo del 19,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre quello nei progetti legati alla rete elettrica è salito del 37,6% toccando i 31,3 miliardi di yuan.

(ANSA-XINHUA).