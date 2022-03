Cina: continua crescita consumo energia elettrica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il consumo di elettricità della Cina, un indicatore chiave per l'attività economica, ha mantenuto il suo slancio di crescita nel mese di febbraio, mentre l'economia del Paese ha mostrato una crescita stabile. Il consumo totale di energia è aumentato del 16,9% su base annua fino a raggiungere 623,5 miliardi di chilowattora (kWh), come mostrano i dati della National Energy Administration.

Nello specifico, l'energia impiegata dalle industrie nei settori primari, secondari e terziari è cresciuta rispettivamente del 15,4%, 14,5% e 17,4% su base annua, ha specificato l'amministrazione, mentre il consumo di energia per uso residenziale ha registrato un aumento del 24,8% su base annua fino a 122 miliardi di kWh durante il periodo.

Nei primi due mesi dell'anno, il consumo di energia della Cina ammontava a 1.350 miliardi di kWh, con un incremento del 5,8% rispetto al 2021. (ANSA-XINHUA).