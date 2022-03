Cina: identificati geni legati a resa di mais e riso

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - L'uomo ha iniziato a coltivare i cereali circa 10.000 anni fa, producendone quantitativi maggiori per sostenere popolazioni più grandi. Ora, uno studio cinese ha rivelato la base genetica degli aumenti di resa del mais e del riso, due importanti fonti di calorie per l'uomo.

Gli scienziati della China Agricultural University (Cau) e della Huazhong Agricultural University hanno infatti identificato un gene chiamato KRN2 che costituisce una differenza tra il mais coltivato e il suo antenato selvatico, il teosinte.

Secondo lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Science, questo gene pone un limite al numero di file di chicchi nella pannocchia di mais, ma la selezione umana ne ha soppresso l'espressione e ha determinato un aumento del numero di chicchi attraverso un incremento delle loro file.

Inoltre, in seguito i ricercatori hanno rilevato che un gene nel riso, noto come OsKRN2, denota un percorso simile.

Le prove sul campo hanno mostrato che la soppressione di questi due geni nel mais e nel riso ha aumentato la resa dei cereali rispettivamente di circa il 10% e l'8%, apparentemente senza comprometterne altri tratti agronomici.

Li Jiansheng, tra gli autori corrispondenti dell'articolo e professore di genetica e selezione vegetale presso la Cau, ha detto che la scoperta dei geni chiave relativi alle rese delle colture ha posto le basi per la riproduzione di semi migliori e per la salvaguardia della sicurezza alimentare in Cina.

(ANSA-XINHUA).