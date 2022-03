Cina:immagini tempeste polvere su Marte riprese da Tianwen-1

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Il modulo orbitale cinese Tianwen-1 ha trasmesso immagini ad alta risoluzione di Marte che mostrano tempeste di polvere sulla superficie del pianeta.

Rilasciate oggi dalla China National Space Administration, le nuove immagini con una risoluzione di 0,5 metri sono state immortalate da una telecamera installata sulla sonda, che opera in orbita da ben 609 giorni e ad una distanza di 277 milioni di km dalla Terra.

Dagli scatti, sono visibili le tracce lasciate dal rover marziano Zhurong il quale, nei suoi 306 giorni marziani di servizio, ha percorso un totale di 1.784 metri sul pianeta.

Quest'ultimo aveva anche scattato dei selfie da Marte.

Rispetto alle immagini scattate poco dopo il suo atterraggio sul pianeta, le nuove foto hanno mostrato uno strato di polvere accumulato sulla sua superficie.

Quest'ultima può incidere sull'alimentazione del rover, riducendola. Tuttavia, al fine di compensare tale calo di efficienza, gli scienziati cinesi hanno appositamente progettato un'ala solare sul modulo di esplorazione. Ora il rover possiede energia sufficiente per continuare la sua esplorazione sul pianeta rosso.

Il modulo orbitale Tianwen-1 monitora le attività delle polveri nell'emisfero settentrionale di Marte dalla fine di gennaio e nel mese di febbraio ha inviato immagini di tempeste di polvere regionali. Secondo l'amministrazione, nell'area di ispezione del rover Zhurong non sono state osservate condizioni meteo che denotano l'evidente presenza di polveri.

