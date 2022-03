Cina: sostegni economici per rivitalizzazione delle campagne

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - La Cina continuerà a indirizzare le banche e gli assicuratori affinché ottimizzino i servizi finanziari al fine di promuovere la rivitalizzazione rurale.

È quanto ha dichiarato il principale regolatore bancario e assicurativo del Paese.

La China Banking and Insurance Regulatory Commission infatti ha affermato che nel 2022 verrà data priorità al contributo finanziario per garantire la fornitura di cereali e importanti prodotti agricoli, nell'ambito degli sforzi volti a rafforzare il sostegno finanziario per le industrie rurali e nuovi tipi di entità commerciali di queste aree.

La commissione ha aggiunto che gli sforzi puntano ad aiutare i residenti rurali che si stabiliscono nelle aree urbane al fine di soddisfarne la domanda finanziaria in materia di occupazione, alloggio, assistenza medica, istruzione e assistenza agli anziani.

Inoltre, quest'ultima ha evidenziato che sarà aumentato il contributo creditizio a medio e lungo termine per migliorare le infrastrutture e il servizio pubblico nelle zone rurali, aggiungendo che dovrebbe essere promosso il finanziamento digitale in tali aree.

Secondo la commissione, a fine 2021 i prestiti in essere relativi all'agricoltura ammontavano a 43.200 miliardi di yuan (circa 6.790 miliardi di dollari). (ANSA-XINHUA).