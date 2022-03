Cina: concessi micro-prestiti per 1.000 mld yuan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - La Postal Savings Bank of China, una delle banche statali del Paese, ha visto ieri l'importo dei suoi micro-prestiti in essere concessi alle piccole imprese attestarsi a 1.000 miliardi di yuan (157,23 miliardi di yuan), come riferito oggi dallo Shanghai Securities News.

Secondo il quotidiano, l'ente creditizio ha gestito micro-prestiti per più di 6.000 miliardi di yuan, per circa 50 milioni di clienti, e ognuno di questi si è attestato in media a più di 100.000 yuan.

Con circa 40.000 punti vendita, la banca si dedica ad offrire i suoi servizi ai clienti nel settore agricolo e nelle zone rurali, nonché ai residenti delle aree urbane e alle piccole imprese.

La Postal Savings Bank of China è stata istituita ufficialmente nel marzo 2007 sulla base della riforma del precedente sistema di gestione del risparmio postale. Nel gennaio 2012 è stata trasformata in una società per azioni a responsabilità limitata. (ANSA-XINHUA).