Cina: banche, passività esterne nette a 37,9 mld dlr

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - Al termine del 2021 il settore bancario cinese contava 1.530 miliardi di dollari di asset finanziari esterni e 1.570 miliardi di dollari di passività esterne, con un risultato di 37,9 miliardi di dollari in passività esterne nette. È quanto emerge dai dati più recenti di quest'oggi della State Administration of Foreign Exchange.

Delle passività nette, quelle in renminbi erano pari a 462,5 miliardi di dollari, mentre gli asset netti in valuta estera ammontavano a 424,6 miliardi di dollari, stando a quanto precisato dall'amministrazione.

Tra gli asset finanziari esterni del settore, quelli in renminbi rappresentavano circa il 15% del totale, mentre il 66% era occupato da asset in dollari.

Per quanto riguarda invece le passività esterne, quelle in renminbi rappresentavano il 44% del totale, mentre quelle in dollari ne occupavano il 36%. (ANSA-XINHUA).