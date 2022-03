China Eastern Airlines ferma 223 Boeing 737-800

(ANSA-XINHUA) - NANNING, 24 MAR - La China Eastern Airlines e le sue relative filiali hanno temporaneamente lasciato a terra 223 velivoli Boeing 737-800 dopo lo schianto avvenuto all'inizio di questa settimana del volo con a bordo 132 persone, precipitato nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang.

È quanto ha fatto sapere oggi un funzionario della compagnia aerea.

Liu Xiaodong, a capo del reparto pubblicitario della linea aerea, in conferenza stampa ha informato che tutti i velivoli a terra sono sottoposti a controlli e manutenzione secondo i più alti standard di sicurezza per assicurare che soddisfino i requisiti di aeronavigabilità, aggiungendo che in seguito all'incidente aereo la compagnia ha avviato un'ampia revisione di sicurezza.

Infine, quest'ultimo ha sottolineato che tutti gli altri aerei passeggeri della China Eastern Airlines attualmente operativi soddisfano i requisiti di aeronavigabilità delle autorità aeronautiche cinesi. (ANSA-XINHUA).