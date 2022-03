Cina: prestiti banca per assorbimento Co2 delle foreste

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - La China Development Bank, una delle principali banche di Stato cinesi, ha intensificato l'emissione di prestiti per promuovere la capacità di assorbimento del carbonio nel settore forestale, nel quadro degli sforzi del Paese verso uno sviluppo verde.

I prestiti, per un valore di circa 114,1 miliardi di yuan (circa 17,95 miliardi di dollari), sono stati emessi negli ultimi cinque anni, promuovendo aree ecologiche chiave come la realizzazione della foresta della riserva nazionale e il miglioramento della qualità delle foreste, come riferito dalla banca.

L'istituto creditizio ha sostenuto la coltivazione e il mantenimento di foreste che coprono quasi 4 milioni di ettari e che dovrebbero assorbire 72 milioni di tonnellate di carbonio all'anno una volta che la Cina raggiungerà il suo picco di carbonio previsto per il 2030.

I pozzi di assorbimento del carbonio, come le foreste e le praterie, attraggono e immagazzinano l'anidride carbonica dall'atmosfera. La Cina vanta la più grande area di foreste piantate al mondo, oltre il 60% delle quali sono giovani o semi-mature, con elevati livelli di assorbimento del carbonio e un grande potenziale per l'espansione dei pozzi. (ANSA-XINHUA).