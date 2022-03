Cina: forte crescita nel 2021 per Anta, colosso sportwear

(ANSA-XINHUA) - FUZHOU, 23 MAR - Anta Sports, la più grande azienda cinese di abbigliamento sportivo, ha registrato solide performance nel 2021, con i suoi ricavi operativi che hanno raggiunto il livello record di 49,33 miliardi di yuan (circa 7,76 miliardi di dollari), aumentando del 38,9% su base annua, sostenendo la crescita per l'ottavo anno consecutivo, come mostrano i suoi risultati finanziari annuali depositati ieri presso la Borsa di Hong Kong.

Anta e Fila, i marchi principali del gruppo Anta, hanno segnalato rispettivamente entrate per 24,01 e 21,82 miliardi di yuan. Inoltre, altri marchi sussidiari di Anta Sports come Descente e Kolon Sport hanno osservato un grande slancio di crescita nel 2021.

"Entro il 2025, attraverso la strategia multi-brand, il gruppo Anta si impegnerà per mantenere la quota di mercato n. 1 in Cina e per raggiungere la leadership globale entro il 2030 ", ha spiegato Zheng Jie, direttore del consiglio esecutivo per il branding di Anta.

Con sede a Xiamen, nella provincia cinese orientale del Fujian, Anta Sports è stata quotata alla Borsa di Hong Kong nel 2007. (XINHUA) (ANSA-XINHUA).