Spazio: Cina completa test motore per razzi a spinta elevata

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - La Cina ha completato un test del suo motore a ossidrogeno a spinta elevata progettato per un razzo Long March-5, che lancerà il modulo laboratorio della stazione spaziale Mengtian. È quanto reso noto oggi dal produttore del motore.

Acceso per 100 secondi nel corso della prova di ieri, il motore è ora pronto per entrare nella fase dell'assemblaggio finale del razzo, ha rivelato la China Aerospace Science and Technology Corporation.

Progettato per lo stadio principale dei razzi vettore della serie Long March-5, il motore è il più avanzato propulsore a reazione a liquido criogenico mai realizzato in Cina. Vi saranno oltre 20 collaudi sperimentali a cui il motore per razzi dovrà sottoporsi al fine di testare ulteriormente le sue prestazioni.

La Cina completerà la costruzione della sua stazione in orbita Tiangong quest'anno e al termine essa consisterà in un modulo centrale collegato a due laboratori, Wentian e Mengtian, con un peso combinato di più di 90 tonnellate.

La società ha aggiunto che, una volta conclusa, la stazione spaziale si estenderà per 150 metri quadrati e potrebbe ospitare sei astronauti cinesi (taikonauti). (ANSA-XINHUA).